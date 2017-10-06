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Selda Bağcan: Sanat hayatım boyunca 300 bin TL’yi bir arada görmedim. Keşke yazılanlar doğru olsaydı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ŞARKICI Selda Bağcan, bir konserinde 300 bin TL aldığına dair çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Sanat hayatım boyunca 300 bin TL’yi bir arada görmedim

06 Ekim 2017 18:26

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ŞARKICI Selda Bağcan, bir konserinde 300 bin TL aldığına dair çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Sanat hayatım boyunca 300 bin TL’yi bir arada görmedim. Keşke yazılanlar doğru olsaydı” dedi.
Selda Bağcan, hakkında çıkan haberler üzerine yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 
“Son günlerde basında hakkımda yer alan haberlerle ilgili, beni aynı anda hem üzen hem de sevindiren olayla bağlantılı söyleyeceklerim var. 27 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşen, bütün dünyaya TV yayınıyla aktarılan özel konser için aldığım ücretin 300 bin TL olduğuna dair basında asılsız haberler çıkmıştır. Üzüldüm, çünkü sanat hayatım boyunca 300 bin TL’yi bir arada görmedim. Sevindim, çünkü halkımın beni görmek istediği yerdeydim. Sosyal medyada bu asılsız haber sonrası yer alan yorumlardan anlaşılacağı üzere… İşte durum bu. Keşke yazılanlar doğru olsaydı.”

(FOTOĞRAF)
 

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