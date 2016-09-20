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Kültür-Sanat

Selda Bağcan Kudüs’te konser verecek

Dünyanın en iyi kadın vokalleri arasında gösterilen Selda Bağcan; Kudüs’ün müzik festivali Mekudeshet'in kapanış konserinde şarkılarını onbinlere söyleyecek

20 Eylül 2016 00:20

Tüm dünyadan geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Selda Bağcan 23 Eylül Cuma akşamı Kudüs’te düzenlenen Mekudeshet festivalinin kapanışında konser verecek.

BirGün'de yer alan habere göre, Kudüs’ün dünyanın her yanından gelen müziği kucaklayan müzik festivali Mekudeshet, bu yıl 4-23 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. festivalin kapanış gecesinde Selda Bağcan, Tel Avivli rock grubu Boom Pam ile birlikte sahnede olacak.

Sınırları, inançları ve kıtaları aşan bu müzikal kutlamada; dünyanın dört bir köşesinden gelen sanatçı ve dinleyiciler, birlik ve beraberliğin evrensel mesajının sesi oluyorlar.

Geçtiğimiz aylarda İspanya’da Primavera Sound 2016’da, Polonya’nın Krakow şehrinde, İngiltere’de gerçekleşen WOMAD ve Berlin Pop-Kultur festivallerinde konserler veren Selda Bağcan; yurtdışının yanı sıra, Türkiye’nin birçok yerindeki de konserler veriyor.

Sanatçı bir taraftan da “40 Yılın 40 Şarkısı” albümünün ikincisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Detaylı bilgi için, mekudeshet.com adresi ziyaret edilebilir.

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Selda BağcanKudüsMekudeshet festivalikapanış konseriBoom Pam

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