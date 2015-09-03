Selda Bağcan: HDP aklını başına alsın, PKK ile ilişkisini kessin

Türkiye'de protest müziğin önde gelen isimlerinden Selda Bağcan, katıldığı televizyon programında, “HDP’nin de aklını başına alıp PKK ile ilişkisini kesmesi lazım. Çünkü Türkiye’de iç savaş yok, terör var” dedi.

Bağcan, “Artık milletler milletlerle, ülkeler ülkelerle savaşmıyor. Ya iç savaş var ya terör var. Bizim ülkemizde iç savaş yok, terör var. Ve bu terör zaman zaman bir var oluyor, bir yok oluyor. Güncel siyasetle ilgili. Şu son yaşananlar... Her gün birkaç kişi şehit oluyor. Bunlar çok üzücü şeyler. Tekrar silaha sarıldı terör örgütü. Bu da manalı. Bütün mesele HDP’yi barajın altına itmek. Bütün mesele bu. Halbuki onun barajın üstünde olması lazım. Diyalog kuracağınız Kürtler olması lazım. Bir parti olması son derece doğal" ifadelerini kullandı.

"Nasıl ki Bulgaristan’da bir Türk partisi var" diyen Bağcan şöyle devam etti:

"Hatta bir ara dediler ya Türk partisi burada anahtar parti. Jivkov zulüm yapmıştı Türklere. Türkçe isim alamıyorlar, bir sürü şeyler olmuştu. Rahmetli Özal çözmüştü meseleyi. Bizde de böyle bir partinin olması şart. O partinin kıymetini bilmesi lazım. O partinin de aklını başına toplayıp PKK ile arasına mesafe koyması lazım. Bu seçimlerde bakalım o mesafe işleyecek mi, terör nasıl, neler gelecek başımıza. Tamamen bir meçhuldeyiz.”