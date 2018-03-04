Selda Bağcan: Ben Türkiye'deki en mütevazi sanatçıyım

BBC Türkçe'ye verdiği mülakat sırasında kendini övdüğü sözler nedeniyle "mütevazi olmadığı" eleştirilerine maruz kalan Selda Bağcan, eleştirilerin yanlış anlaşıldığını söylerek "Ben Türkiye'nin en mütevazi sanatçıyım" dedi.

Selda Bağcan, Cüneyt Özdemir'in 5N1K programının yapımcısı Kenan Taş'ın, "Siz kendinizi çok mu beğeniyorsunuz" sorusuna yanıt verdi. Bağcan şöyle konuştu:

"Ben de çok şaşırdım. Soruyu soran arkadaş görünmeyince ben kendi kendimi metheden birisi pozisyonuna düştüm. Trollerden gelen tweet'lerden sonra onların gözüyle bakmaya başladım, keşke o konuşan da görünseydi dedim. Çok üzüldüm. Ben Türkiye'nin en mütevazi sanatçıyım."

Selda Bağcan'ın BBC Türkçe'ye verdiğimülakat: