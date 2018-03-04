T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Selda Bağcan: Ben Türkiye'deki en mütevazi sanatçıyım

Selda Bağcan, BBC Türkçe'ye verdiği mülakatın ardından "mütevazi olmadığı" iddiasıyla eleştirilmişti

04 Mart 2018 00:57

BBC Türkçe'ye verdiği mülakat sırasında kendini övdüğü sözler nedeniyle "mütevazi olmadığı" eleştirilerine maruz kalan Selda Bağcan, eleştirilerin yanlış anlaşıldığını söylerek "Ben Türkiye'nin en mütevazi sanatçıyım" dedi.

Selda Bağcan, Cüneyt Özdemir'in 5N1K programının yapımcısı Kenan Taş'ın, "Siz kendinizi çok mu beğeniyorsunuz" sorusuna yanıt verdi. Bağcan şöyle konuştu:

"Ben de çok şaşırdım. Soruyu soran arkadaş görünmeyince ben kendi kendimi metheden birisi pozisyonuna düştüm. Trollerden gelen tweet'lerden sonra onların gözüyle bakmaya başladım, keşke o konuşan da görünseydi dedim. Çok üzüldüm. Ben Türkiye'nin en mütevazi sanatçıyım."

Selda Bağcan'ın BBC Türkçe'ye verdiğimülakat:

ETİKETLER

selda bağcanbbc türkçemülakatmütevazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24