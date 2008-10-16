Selçuk’tan savcılara dava

İlhan Selçuk’un avukatları, duygularını iddianamede yansıtan Ergenekon savcılarının bazı saptama ve bilgilere, davayla ilgisi olmadığı halde yasaya aykırı olarak iddianamede yer verdikleri iddiasında bulundu.Dava dilekçesinde mahkemeden kişilik haklarına yapılan haksız saldırının tespitini isteyen İlhan Selçuk, davalı savcılardan para olarak herhangi bir tazminat isteminde bulunmadı.İstanbul 7. Asliye Hukuku Mahkemesi’nde açılan davada, Selçuk’un avukatları, soruşturmayı yürüten savcılar Öz, Pekgüzel ve Taşkın’ın Selçuk’a yönelik bazı saptama ve bilgilere davayla ilgisi olmadığı halde yasaya aykırı olarak iddianamede yer verdikleri ve Selçuk’u karalama, küçük düşürme amacıyla kullandıklarını iddia ettiler.Dava dilekçesinde mahkemeden kişilik haklarına yapılan haksız saldırının tespitini isteyen Selçuk, davalı savcılardan para olarak herhangi bir tazminat isteğinde bulunmak yerine kararın gazetelerde ilanen yayımlanmasına hükmedilmesini talep etti. Dava dilekçesinde, iddianamede ve dosyada yer verilen bazı bölümlerden alıntılar yapılarak, bu bilgilerin davayı açan savcıların Selçuk’a yönelik kişisel tavır ve duygularını yansıttığına yer verildi.Savcıların, soruşturma sürecinde duygularının iddianameye yansıtıldığı belirtilerek yasada öngörüldüğü şekilde davranılmadığı, keyfi işlemler yapıldığı, davayla ve suçlamayla ilgisiz anlatım ve bilgilerin yayımlanmasına bilerek neden oldukları belirtildi.Selçuk’un kamuoyunca tanınmışlığı ve saygınlığının, birçok önemli şahsiyetle tanışıklığının, kendisine “İlhan abi” denilmesinin dahi davada savcılar taraftan ‘Su kanıtı’ olarak gösterildi dava dilekçesinde, Selçuk’un yaşam tarzımının geçmişinin de “Nazi dönemi anlayışıyla” suçluluğunun kanıtıylmış gibi gösterilmesinin, savıların Selçuk’a yönelik sübjektif, yanlı ve maksatlı görüşlerini ortaya koyduğu ileri sürüldü.Dilekçede ayrıca Selçuk’un gözaltına alınış biçimine yönelik olarak medyada yapılan eleştirilere de iddianamede geniş yer verilerek yanıtlanması ve bunun sorumlusunun da Selçuk olarak gösterilmesinin kabul edilebilir bir kamu görevlisi yaklaşımı olamayacağı vurgulandı.