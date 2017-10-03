Selçuk'ta bisiklet turu heyecanı

SELÇUK, (DHA)

İZMİR\'in Selçuk ilçesi, bu yıl 53. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu etaplarında bir kez daha yer almanın heyecanını yaşayacak. Dünyanın kıtalararası tek bisiklet turu olan 1027 kilometrelik Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 10 Ekim\'de Alanya-Kemer etabı ile başlayacak. 13 Ekim\'de Marmaris\'ten gelerek Çamlık\'tan Selçuk\'a giriş yapacaklar yarışçılar, Meryem Ana Tepesi\'nde turunu bitirecek.

14 Ekim\'de ise 5. etap Selçuk Saint John Yokuşu\'ndan İzmir istikametine doğru başlayacak. 120\'nin üzerinde ülkede canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nun Selçuk\'un tanıtımına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, \"Geçen yıl turun finali ilçemizde yapılmıştı. Bu yıl da etaba ev sahipliği yapacağız. Büyük bir heyecanla 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nu bekliyoruz. Mutlu ve gururluyuz\" dedi.