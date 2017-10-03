T24 LogoT24 Logo
Spor

Selçuk'ta bisiklet turu heyecanı

SELÇUK, (DHA) İZMİR'in Selçuk ilçesi, bu yıl 53

03 Ekim 2017 17:11

SELÇUK, (DHA)

İZMİR\'in Selçuk ilçesi, bu yıl 53. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu etaplarında bir kez daha yer almanın heyecanını yaşayacak. Dünyanın kıtalararası tek bisiklet turu olan 1027 kilometrelik Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 10 Ekim\'de Alanya-Kemer etabı ile başlayacak. 13 Ekim\'de Marmaris\'ten gelerek Çamlık\'tan Selçuk\'a giriş yapacaklar yarışçılar, Meryem Ana Tepesi\'nde turunu bitirecek. 

14 Ekim\'de ise 5. etap Selçuk Saint John Yokuşu\'ndan İzmir istikametine doğru başlayacak. 120\'nin üzerinde ülkede canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nun Selçuk\'un tanıtımına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, \"Geçen yıl turun finali ilçemizde yapılmıştı. Bu yıl da etaba ev sahipliği yapacağız. Büyük bir heyecanla 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nu bekliyoruz. Mutlu ve gururluyuz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SELÇUK DHA İZMİR SelçukCumhurbaşkanlığı Bisiklet TuruDünyanınEkim AlanyaKemerEkim MarmarisSelçukMeryem Ana TepesiEkimSelçuk Saint John YokuşuCumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu SelçukSelçuk Belediye Başkanı Zeynel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24