Selçuklu Mezarlığı'daki kırık taşlar restore edildi

Halil ÜLKER/BİTLİS (Ahlat), (DHA) - BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde bulunan, dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Mezarlığı\'ndaki taşların 20\'sinin restorasyon ve tümleme çalışması tamamlandı.

Dünyanın en büyük Türk- İslam Mezarlığı olan ve Anadolu\'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen Ahlat\'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında restorasyon ve tümleme çalışmaları yapıldı. Boyları 4.5 metreye varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri ayrı sanat eseri niteliği taşıyan 8 bin 203 mezar taşınının bulunduğu mezarlıkta zaman içinde çeşitli etkenler yüzünden yıkılan, kırılan 20 mezar taşı DAP idaresinin \"Tarihi kent bölgelerinin canlandırılması ve tanıtım projesi\" kapsamında, finanse edilmesiyle restore edildi.

CAM ELYAF NA DA KROM NİKEL KULLANILDI

Depremler ve dış etkenler nedeniyle mezar taşlarının zarar gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Recai Karahan, şöyle konuştu:

\"Zaman içerisinde depremler, dış etkenler ve fiziki müdahaleler sonucunda mezar şahideleri kırılmış ve parçalanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda parçası bulunan mezar şahideleri için birleştirme ve tümleme işlemi yapıldı. Birleştirme işlemi esnasında ilk olarak taşın birleştirilecek yüzeyleri liken tabakasından arındırıldı. Daha sonra yerdeki kırık taş parçası uygun yöntemlerle bağlanıp, calaskar ile yukarı kaldırıldı. Kaldırılan parça ve yerde kalan parça matkap yardımıyla delindi ve deliklerin içi temizlendi. Tüm bunlar çok titiz bir şekilde yapıldı. Delinen ve temizlenen taşın boyutuna göre cam elyaf yada paslanmaz krom nikel çubuklar deliklere yerleştirilip, etrafı ve taşın yüzeyine yapıştırıcı malzeme sürülürek birleştirme işlemi tamamlandı. Zemin blokajı bozuk olan şahidelerin de etrafı kazılarak calaskar ile bağlanıp kaldırıldırıldı. Daha sonra taşın yere gömülü olan kısmının etrafını açtık ve zemin blokajlarını düzeltilip sağlamlaştırdı ve yerine koyduk.\"



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