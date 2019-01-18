Selçuklu eseri Talazan Köprüsü, zamana meydan okuyor

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Niksar ilçesinde 13\'üncü yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan 8 kemerli tarihi Talazan Köprüsü yıllara meydan okuyor.

Niksar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Kelkit Çayı üzerinde bulunan Selçuklu eseri Talazan Köprüsü bugün de kullanıma devam ediyor. 5,5 metre genişlik, 161 metre uzunluğa sahip olan ve tarihi İpekyolu üzerinde yer alan köprü yüzlerce yıl şehirler arasındaki ulaşımın sağlanması için kullanıldı. 1939 Erzincan ve 1942 Erbaa depremlerinde ana taşıyıcı kemeri çöken ve demir kirişler kullanılarak tamir edilen köprü, 2010- 2012 yılları arasında yapılan restorasyon çalışmalarıyla tekrar eski görünümüne kavuştu. Bugün ise köylerin ulaşım ihtiyacı için kullanılmaya devam edilen Talazan Köprüsü, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Talazan Köprüsü\'nün Anadolu’daki en güzel, en büyük köprülerden biri olduğunu söyleyen Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, \'\'Talazan Köprüsü Kelkit Vadisi\'ndeki en önemli köprülerden biridir. Tarihi ticaret yollarının üzerinde önemli bir bağlantı yoludur. Elimizdeki verilere göre 13’üncü yüzyılda yapıldığı biliniyor. Selçuklular dönemi mimarisi var. Ancak muhtemeldir ki daha önceden de Romalılar döneminde o bölgede bir köprü olması kuvvetle muhtemel. Ancak günümüze gelen köprü özellikle Danişmendliler döneminde başkentlik yapan Niksar’ın diğer coğrafyalarla bağlantısını sağlaması açısından çok hayati bir öneme sahiptir\'\' dedi. Köprünün uzun yıllar kullanıldığını belirten Çakır, \'\'1939 Erzincan depremi bölgemizde ciddi manada hissedilmiş, yıkımlara sebep olmuş. Peşinden 1942’de Erbaa depremi var. Bu depremler Talazan köprümüzle beraber birçok yapıya zarar vermiş. Hatta Erbaa’da ciddi yıkımlara sebep olmuştur. Depremler döneminde de köprünün ana taşıyıcı kemeri yıkılmış, daha sonra uzun süre köprünün orta kemeri demir kirişlerle bağlanarak köprü kullanılmaya devam edilmiş. Yaklaşık 10 yıl kadar önce de Karayolları Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğü eliyle tekrar restore edildi. Şu anda bölge vatandaşımızın hizmetine devam ediyor\'\' dedi.



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