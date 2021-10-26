Selçuklu Belediyesi: 2020 yılında 29 bin 712 ton değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı

Selçuklu Belediyesi, 2020 yılında 29 bin 712 ton değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye kazandırıldığını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Konya İli Sıfır Atık Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda bakanlık yetkilileri ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 31 ilçeden temsilci katıldı. Sıfır Atık hakkında yapılan çalışmalar gerçekleştirilen sunumla anlatıldı. Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü adına Çevre Mühendisi Betül Akça sunum yaptı. Akça, sunumda Selçuklu Belediyesinin Sıfır Atık Müdürlüğü ile Çevre ve Sıfır Atık platformuyla birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Belediye çalışmaları ve hizmet binasında uygulanan çalışmalarla iki ayrı Sıfır Atık belgesini aldıklarını belirten Akça, bu çalışmalar sayesinde Selçuklu Belediyesinin yakıt ve zaman tasarrufu sağlandığını söyledi. Ayrıca Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın Sıfır Atık çalışmalarına büyük önem verdiğini belirten Akça, bu amaçla Sıfır Atık Müdürlüğü ile birlikte Kent Konseyi çatısı altında Çevre ve Sıfır Atık platformunun bizzat Başkan Pekyatırmacı tarafından kurulduğunu ifade etti.

Selçuklu Belediyesi 2020 yılı içinde 14 adet Mobil Atık Getirme Merkezi, 410 adet Sıfır Atık Toplama Noktası, 250 adet ambalaj atığı toplama kafesi/konteyneri, 100 adet tekstil/giysi atık toplama kumbarası, 20 adet atık ilaç toplama kumbarası, 3 bin adet plastik iç mekan kutusu, 250 adet iç mekan atık pil kutusu vb. materyaller ilave etti. Selçuklu'da 2020 yılında 29 bin 712 ton değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Sıfır Atık Uygulamaları ile ilçede 2019 yılında atık miktarındaki azalma oranı yüzde 7,99 olurken iken, bu oran 2020 yılında yüzde 13,06 oldu.