Selçuk Yöntem'den oyun sırasında telefonla konuşan seyircisine: Yuh be!

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, 'Benim Adım Feuerbach' oyunuyla Samsun'da kapalı gişe oynayan Selçuk Yöntem'in oyun sırasında ön sıralarda oturan bir seyircisinin çalan telefonunu açmasına, "Yuh be" diyerek bağırdığını yazdı. Semercioğlu, "Tiyatro, gösteri izleme adabını bilmiyoruz ne yazık ki..." diyerek seyircinin yapmış olduğu davranışı eleştirdi.

"Oyun öncesinde defalarca, 'Lütfen telefonlarınızı kapatın, fotoğraf ve görüntü çekmeyin' uyarısı yapılmasına rağmen bazı seyirciler ısrarla telefonu ellerinden bırakamıyor. Kimi zaman fotoğraf çekiyorlar, kimi zaman sesini açık unuttukları için telefon çalıyor, kimi zaman da flaşla video çekiyorlar. Sahnedeki oyuncunun konsantrasyonunun bozulmaması imkânsız" diyerek görüşlerini aktaran Semercioğlu, usta oyuncu Yöntem'in oyunu boyunca seyircilerin fotoğraf ve video çektiğini kaydetti.

Ön taraflarda oturan bir seyircinin çalan telefonuna yanıt vermesine Yöntem'in sinirlendiğini ve "yuh be” diye bağırdığını ifade etti.

Semercioğlu, "Seyirciye sahneden 'Yuh be' dedi" başlığıyla yayımlanan yazısında ayrıca şunları kaydetti:

"Repliğinin arasına sıkıştırdığı 'yuh be'den sonra da oyuna aynen devam etmiş. Ancak seyirciye tepkisini de oyun sonrasında göstermiş. Kimseyle fotoğraf çektirmeden, tebrikleri kabul etmeden kulisten çıkmış, kimselere görünmeden arka kapıdan çekip gitmiş."

Samsun Haber Hattı sitesinde İlknur Yamak da, “Tiyatro izlemenin adabını bilmiyorsanız, gelmeyin” başlığıyla yayımlanan yazısındaki şu ifadelere yer verdi:

“Ne yazık ki saygısız bazı tiyatro izleyicileri yüzünden biz gerçek tiyatro severler oyunun tadına varamadık.

Kanımca Selçuk Yöntem de oyuncu olarak tadına varamadı oyunun. Aksi olsa selamlamada mutlu olurdu. Ve oyunun ardından pek çok sanatçının yaptığı gibi sahne önünde bekleşen sevenlerine ekstra bir selam daha verirdi...”