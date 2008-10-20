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Politika

Selçuk ve İlsever duruşmada yok

Ergenekon davasının tutuksuz sanıklarından yazar İlhan Selçuk ve İP Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever, sağlık sorunları nedeniyle ilk duruşmaya katılmıyor

20 Ekim 2008 03:00

"Ergenekon" davasının tutuksuz sanıklarından Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk ile İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever'in ilk duruşmaya katılmayacakları bildirildi.

Amerikan Hastanesi kalp ve damar cerrahi uzmanı Doç. Dr. Atıf Akçevin ve kardiyoloji uzmanı Genco Yücel'in, Selçuk'un sağlık durumuna ilişkin hazırladıkları rapor, avukatlarca basın mensuplarına dağıtıldı.
Raporda, "İlhan Selçuk'a, iskemik kalp hastalığı, iskemik mitral yetmezliği, ileri sol ventrikül disfonsiyonu tanılarıyla 14 Nisan 2008'de açık kalp ameliyatına alınarak aorta kroner by-pass ve mitral kapak plastiği yapılmıştır. Halen kalbinin enjeksiyon fonksiyonunun (kasılma gücü) yüzde 30 (orta-ileri disfonksiyon) civarında olup tıbbi yönden kontrollerine devam
edilmektedir. Bu nedenle aşırı fiziksel ve emosyonel stresten kaçınmasında yarar vardır" denildi.

Bu arada Ferit İlsever'e ilişkin Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden verilen Doç. Dr. Altan Kır imzalı raporda ise İlsever'in 12 Ekim 2008'de 3. Göğüs Cerrahisi Servisi'ne yatırıldığı, ertesi gün akciğer rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdiği ve halen tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Selçuk ve İlsever'in avukatları, sağlık sorunları nedeniyle müvekkillerinin ilk duruşmaya katılamayacaklarını bildirdi. 

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