Selçuk Üniversitesi, Manevi Rehberlik Eğitimi Sertifika Programı açtı; Eğitim Sen tepkili

Selçuk Üniversitesi “Manevi Rehberlik Eğitimi Sertifika Programı” açtı. “Kur’an Kursu öğreticileri ve adayları”, “İmam Hatip ve adayları”, “Müezzin-i kayyum ve adayları” ile “vaiz ve vaizeler”in katılımının beklendiği program, “başvuruya haiz adayların ilahiyat temelli ya da imam hatip temelli kişilerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı” amaçlıyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Ataması yapılmamış binlerce PDR mezunu varken bir aylık sertifika programı ile rehberlik eğitimi nasıl verilir? Manevi rehberlik gibi bir ifade hangi bilimsel ölçüte dayandırılmaktadır?” diye sordu.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre üniversitenin sitesinde bu program şöyle tanıtılıyor:

“Ülkemizin manevi rehber ihtiyacını karşılamak amacıyla, batı toplumlarındaki eğitim kurumlarındaki dini danışmanlık ve rehberlik programlarını inceleyerek, bu alanda verilen dersleri tarayarak kendi toplumumuzun da ihtiyaçlarını dikkate alarak disiplinler arası ‘Manevi Rehberlik Eğitimi Sertifika Programı’ hazırlamıştır. İlgili kurumlarda görev yapacak personelin gerekli donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.”

Ücreti 290 lira olan programa katılan adaylardan sınavda 50 ve üzeri not alanlar, sertifika almaya hak kazanacak. Tanıtım yazısında iş garantisi verilmediği de vurgulanıyor.

Rehberliğe dini kimlik

Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik mesleki uygulama programlarının kapsamını genişletmeye devam ettiğini belirterek, “Önceki yıllarda, müezzinlik, imamlık, vaizlik, Kuran öğreticiliği ve manevi danışmanlık gibi hizmetleri kapsayan mesleki eğitim programlarına, ‘Manevi Rehberlik’ de eklendi. Bakanlık bu yolla imam hatip lisesi mezunlarının çalışabileceği, ‘Manevi Rehberlik’ isimli yeni bir iş kolu tanımladı” diye konuştu.

MEB’in, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikle öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerini üstlenen ve öğrenci yurtlarına 559 manevi rehber atayan Diyanet’in ardından imam hatip lisesi öğrencilerinin de rehber olmasının önünün açıldığını belirten Aydoğan şöyle devam etti:

“Rehberlik hizmetlerinin imam hatiplerin mesleki eğitim programlarına dahil edilmesiyle bu alan dini bir kimliğe büründü. Bilim reddedilerek psikolojik danışman ve rehberlik mezunu kişilerin görev tanımı imam hatip lisesi ve ilahiyat mezunlarına devrediliyor.

Müezzinlik eğitimi alan öğrencilerin bir hafta süreyle camilerde imamlık ve müezzinlik yapacağı belirtilirken 10 ve 11’inci sınıflarda rehberlik eğitimi alan öğrencilerin görev yapacağı kurumlar ise henüz açıklanmadı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu imam hatip liseleri için tanımlanan mesleki eğitimlerin tamamı, akademik eğitim veren liselere yönelik hazırlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne dayandırıldı. Rehberlik eğitimi verilmeyen bir okulun mezunları nasıl rehber olarak tanımlanır? Alanda yetişmiş bilim insanları yerine rehberlik hizmeti ihtisası olmayan kişilere bu alan nasıl teslim edilir?”