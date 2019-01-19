Selçuk Şirin: Asıl karne bu!

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Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte ilk ve orta öğrenimdeki milyonlarca öğrenci ara tatile çıktı. Eğitimci Selçuk Şirin ise, karnelerin dağıtılmasının ardından Uluslararası Değerlendirme Programı PISA'da Türkiye eğitim sisteminin yerine dikkat çekti.

Twitter’da Türkiye’nin PISA’ya göre sıralamasını gösteren bir tablo paylaşan Şirin, “Elimizdeki en son veriye göre: Fen, matematik ve okuduğunu anlamada ilk 50 ülke arasında yokuz. Trend negatif... Asıl karne bu!” yorumunda bulundu.

Yerel seçimler öncesi adaylara da bir çağrıda bulunan Şirin, şöyle devam etti: Bu tabloyu değiştirmek için... Gelin her belediye başkan adayından “her mahalleye kaliteli bir okulöncesi eğitim kurumu” sözü alalım. Her mahalleye... Kaliteli! Şimdi tam zamanı. Hadi!”

Gençlerin okuma, matematik ve bilimdeki bilgisini ölçen uluslararası PISA testi, Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından her üç yılda bir yapılıyor. Test, küresel eğitim standartlarının en yaygın göstergesi haline geldi.

Türkiye, 2016 yılında açıklanan son sonuçlara göre, 72 ülke arasında 50. sırada yer alırken, önceki testlere göre de performansı da gerilemişti.