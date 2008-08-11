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Spor

Selçuk sakatlandı

Fenerbahçe, Partizan hazırlıklarını sürdürürken orta sahanın başarılı oyuncusu Şelçuk Şahin sakatlandı ve çalışmayı yarıda bıraktı...

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 13 Ağustos Çarşamba günü Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanında futbolcular, tam sahada çift kale taktik ağırlıklı maç yaptı.

Antrenman maçının son bölümünde Selçuk, Burak ile girdiği ikili mücadele sırasında bir sakatlık geçirdi. Maça bir süre devam eden Selçuk, çalışmayı tamamlayamadı. Takımdan ayrı çalışan Deniz, Selçuk'un yerine oyuna girdi. Gürhan da maçın son bölümünde sol bacağındaki ağrı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.

Selçuk ve Gürhan'ın durumlarının yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, 12 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sırbistan'a gidecek.

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