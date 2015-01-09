T24 LogoT24 Logo
Spor

Selçuk Şahin'den İbrahim Çelikkol'a: Nişanlımı rahatsız eden TV delikanlısı...

Fenerbahçeli Selçuk Şahin, ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'la tartışma yaşadı

09 Ocak 2015 15:39

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen deneyimli oyuncu Selçuk Şahin, ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile yaşadığı tartışma hakkında açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından söz konusu duruma açıklık getiren Selçuk Şahin, bahsi geçen tatsız olayın yalnızca İbrahim Çelikkol'un nişanlısını rahatsız etmesinden kaynaklandığını ve başka bir sebebi olmadığını söyledi. Şahin'in Çelikkol hakkında "TV delikanlısı" tabirini kullanması ise dikkat çekti.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, yapılan haberler ile ilgili olarak sorumlu kişi ve kurumlara avukatı aracılığıyla gerekli davaları açacağını belirtti.

Selçuk Şahin'in mesajı şöyle:

 

ETİKETLER

selçuk şahinibrahim çelikkolaçıklamafenerbahçenişanlıtv delikanlısırahatsız edecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24