Selçuk Şahin'den İbrahim Çelikkol'a: Nişanlımı rahatsız eden TV delikanlısı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen deneyimli oyuncu Selçuk Şahin, ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile yaşadığı tartışma hakkında açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından söz konusu duruma açıklık getiren Selçuk Şahin, bahsi geçen tatsız olayın yalnızca İbrahim Çelikkol'un nişanlısını rahatsız etmesinden kaynaklandığını ve başka bir sebebi olmadığını söyledi. Şahin'in Çelikkol hakkında "TV delikanlısı" tabirini kullanması ise dikkat çekti.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, yapılan haberler ile ilgili olarak sorumlu kişi ve kurumlara avukatı aracılığıyla gerekli davaları açacağını belirtti.

Selçuk Şahin'in mesajı şöyle: