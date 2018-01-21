Selçuk Şahin: ''Son saniyede şanssız bir gol yedik ve mağlup olduk''

\'\'Galibiyetler alarak organize oynayan bir takım olmak istiyoruz\'\'

\'\'Bugün tribünler dolu, Kadıköy böyle güzel\'\'

\'\'Fenerbahçe forması giyen hiç kimseye yanlış bir harekette bulunmam\'\'

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe\'nin Göztepe\'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Göztepe\'nin tecrübeli oyuncusu Selçuk Şahin açıklamalarda bulundu. Göztepeli futbolcu zor bir maç olacağını bildiklerini ifade ederek, \'\'Biz iyi bir takımız, buradan puan alabilecek, Fenerbahçe\'yi yenebilecek bir takımız. Denedik ve galibiyeti yakalayacak pozisyonu bulduk ama olmadı. Son saniyede şanssız bir gol yedik ve mağlup olduk. Üzgünüz\'\' dedi.

\'\'GALİBİYETLER ALARAK ORGANİZE OYNAYAN BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ\'\'

Özellikle son saniye gol yemenin her takım için çok zor olduğunu dile getiren Selçuk Şahin, \'\'Üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Biz bu zamana kadar nasıl iyi oynayarak geldiysek bundan sonra da o şekilde devam edeceğiz. Galibiyetler alarak organize oynayan bir takım olmak istiyoruz\'\' diye konuştu.

\'\'BUGÜN TRİBÜNLER DOLU, KADIKÖY BÖYLE GÜZEL\'\'

Eski takımına karşı Kadıköy\'de oynaması ile ilgili konuşan Selçuk, \'\'Daha önce bu stada gelmiştim ama boştu. Bugün tribünler dolu, Kadıköy böyle güzel. Maçlar da daha keyifli oluyor. Bir puan alarak mutlu dönmek istiyorduk ama olmadı. Yine de iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik\'\' şeklinde konuştu.

\'\'FENERBAHÇE FORMASI GİYEN HİÇ KİMSEYE YANLIŞ BİR HAREKETTE BULUNMAM\'\'

Mücadele esnasında Skrtel ile bir gerginlik yaşandığını sonrasında ise maçın ardından atışma yaşandığını ifade eden Selçuk şöyle konuştu: \'\'Ben de takım kaptanı olarak ayırmak için müdahale ettim. O da karşılık verince gerginlik oldu. Ben daha önce de söyledim Fenerbahçe forması giyen hiç kimseye yanlış bir harekette bulunmam. Orada sadece kendi takım arkadaşımı korumak için müdahalede bulundum. Biraz gerginlik oldu ama kapandı. Hakem zaten ikimizi de cezalandırdı. Bazı Fenerbahçe taraftarlarını kırmışızdır ama ben Göztepe oyuncusuyum ve takım arkadaşımı koruma adına yapılmış harekettir. Bir art niyet aranmasın.\'\'

GÖRÜNTÜĞ DÖKÜMÜ:

-Selçuk Şahin\'in açıklamaları

Haber Kodu: 180120233