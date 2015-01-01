Şelçuk Parsadan'ın oğlu sokakta yaşıyor; 'eskiden bir gecede 2 bin lira yerdim'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte sokakta yaşayan 18'i kadın 392 evsiz vatandaşı, Zeytinburnu Spor Salonunda misafir ediyor. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'i dolandırmasıyla gündeme gelen Selçuk Parsadan'ın oğlu Hakan Parsadan da Zeytinburnu Spor Salonu'nda kalıyor.

Parsadan'ın oğlu sokakta yaşıyor

Vatan gazetesinde yer alan habere göre Hakan Parsadan, babasının ölümünün ardından zor duruma düştüğünü anlatarak, 3 yıldır sokakta yaşadığını ve soğuk hava nedeniyle belediyenin spor merkezine sığındığını söyledi.

Ailesini, işini ve varlığını kaybettiğini ifade eden Parsadan, "Bütün Türkiye hikayemizi biliyor. Basketbolcuydum ve 8-10 sene milli takımda oynadım. Birtakım terslikler oldu mesleğimi bıraktım. Basketbola da geri dönmek istemiyorum. Yıllardır parklarda, ATM'lerde sokaklarda yaşıyorum. Sokaklarda çok sıkıntılar yaşadım. Çok iş istedim ama olmuyor. Şu anda buradayım. Çevremiz çok yüksek ama insanlar öyle bir hale gelmiş ki kendilerinden başka kimseyi tanımıyorlar. Babam ölmeden önce peşinden ayrılmayan dostlar bana telefonu açmadı. Kızkardeşim Cansel Parsadan da Türkiye'nin en iyi televizyoncusu ve radyocusudur ama iş bulamıyor" diye konuştu.

Selçuk Parsadan kimdir?

Selçuk Parsadan, dönemin başbakanı Tansu Çiller ve cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de aralarında bulunduğu birçok kişiyi, büründüğü sahte kimliklerle dolandırdığı iddialarıyla Türkiye gündemine oturmuştu. Parsadan, 1997 yılında Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Örtülü Ödenek davasından 6 yıl 3 ay, mahkemeye hakaretten 2 yıl ve başka bir dolandırıcılık davasından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bayrampaşa cezaevi’nden Afyon Cezaevi’ne nakledilen ve Sabancı Suikastı davasının sanığı, DHKP/C itirafçısı Mustafa Duyar'ın kaldığı koğuşun karşısındaki koğuşda kalan Parsadan, Mustafa Duyar'a düzenlenen silahlı saldırıda kapı mazgalından "yapmayın, etmeyin" diye seslendiği gerekçesiyle ağzından vurularak ağır yaralandı. Parsadan, Mustafa Duyar’ın Karagümrük Çetesi mensuplarınca öldürüldüğü saldırının asıl hedefinin kendisi olduğunu ileri sürdü.

İnfaz yasasına göre 4 yıl 8 ay 28 gün cezaevinde kalan Parsadan 19 Şubat 2001 tarihinde tahliye edildi. Parsadan 2006 yılında omurilik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.