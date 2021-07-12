Selçuk Özdağ: Bugün ekonominin insanımızı ne kadar kötü etkilediğine bir kez daha şahit oldum

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Twitter hesabından, iktidara bir vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklar üzerinden eleştiride bulundu. Özdağ, "Siz var ya siz, Ali kardeşim gibi aslan babaların evlatlarına elli kuruşluk bir çikolata almasına bile mani oldunuz. Çocukların evde boynunu büktünüz, yuvaları sarstınız" açıklamasını yaptı.

Özdağ'ın Twitter paylaşımları şöyle:

1- Bugün ekonominin insanımızı ne kadar kötü etkilediğine bir kez daha şahit oldum. Aşırı etkilendim... Soyadını söylemeyeceğim Ali kardeşimizin hikâyesini sizlerle paylaşacağım. Ali kardeşim günlük yevmiyesi için akşama kadar çalışan bir işçi emekçisi.



2- Her akşam işinden çıkıp her köşe başında yer tutan zincir markete giren Ali kardeşim tanesi bir buçuk liradan üç ekmek ve bir de o marketin kendi fason üretimi elli kuruşluk çikolatasından çocuğuna alıp beş lira ödeyip evine öyle girermiş.



3- Ali kardeşim hem çocuğuna çok düşkün hem de evinin ekmekle karnının doyduğunun farkında olan bir baba. Ali kardeşim dün aynı markete girdi. Üç ekmek ve çikolatayı aldı, kasaya geldiğinde kasiyer beş lira yetmiş beş kuruş dedi.



4- Ali kardeşim çok üzüldü, ekmeği bırakamazdı, çikolatayı bıraktı, fazladan bırak yetmiş beş kuruşu, yirmi beş kuruşu yoktu. Kasiyer yarın geçerken bırakırsın deyince yirmi beş kuruş eksik verip evine gitti. Ali kardeşim bunları anlatırken gözleri doldu.

5- Siz var ya siz, Ali kardeşim gibi aslan babaların evlatlarına elli kuruşluk bir çikolata almasına bile mani oldunuz. Çocukların evde boynunu büktünüz, yuvaları sarstınız. Bu iktidarın ekonomi politikası ocak kurmak için değil; ocak söndürmek üzerine mi kurulmuş?