Selçuk Özdağ'a saldırıda yargılanan Gülahmet Türk, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı'na atandı: Bu kişiyi kim atadı Sn. Bahçeli'ye soruyorum

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıranlar arasında bulunan Gülahmet Türk, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı olarak atandı. Özdağ, "15 Ocak 2021'de şahsıma yapılan kalleş saldırıda yer alan bu kişiyi bu göreve kim atadı Sn.Bahçeli’ye soruyorum?" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak 2021 tarihinde, cuma namazına gitmek için evinden ayrıldığı sırada 5 kişinin sopalı saldırısına uğramış ve kafasına 18 dikiş atılmıştı.

Saldırı sonrasında Abdurrahman Gülseren, Berke Aygün, Gülahmet Türk, Kadir Hukanoğlu ve Muhammet Raşit Gürsoy gözaltına alınmış kasten yaralama suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Ancak sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, kendisine saldıranlar arasında bulunan Gülahmet Türk'ün Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı yapılmasına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özdağ, Twitter hesabından "15 Ocak 2021'de şahsıma yapılan kalleş saldırıda yer alan bu kişiyi bu göreve kim atadı Sn.Bahçeli’ye soruyorum?" derken, Gülahmet Türk'ün atama kararını paylaşarak, "Bana yapılan saldırı ile ilgilerinin olmadığını söyleyenlere ithaf olunur" diye yazdı.