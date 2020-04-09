Selçuk Mızraklı'ya yargılandığı eylem ve etkinliklerden bir kez daha dava açıldı

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alınarak yerine kayyım atanan ve “örgüt üyeliği” iddiasıyla 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Selçuk Mızraklı hakkında bu kez de “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mızraklı, HDP Diyarbakır Milletvekili olduğu dönemde partisinin düzenlediği altı etkinliğe katılmakla suçlandı.

İddianamede Mızraklı’nın, HDP Diyarbakır İl Örgütünde bir etkinliğe katılması, HDP’ye dönük 9 Ekim operasyonuna ilişkin yapılan açıklaya katılması, HDP’nin ‘Ortadoğu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü’ konferansına katılması, Leyla Güven’in başlatmış olduğu açlık grevine üç günlük açlık greviyle destek vermesi, İran’da idam edilen Kürt aktivist Ramin Hossein Penahi için yaptığı twitter paylaşımı ve bir taziyeye katılması suç konusu yapıldı.

Mızraklı: Benzer suçlamalarla içeride tutuluyorum

Hakkındaki suçlamalara ilişkin olarak tutulduğu Kayseri 2 No’lu T Tipi Cezaevi'nden ifadesi alınan Mızraklı, benzer suçlamalarla içerde olduğunu ayrıca “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmaması gerektiğini söyledi.

İddianamedeki suçlamaların tutuklu bulunduğu dosyada da var olduğunu söyleyen Mızraklı “aynı eylem ve etkinlikler ile ilgili zaten yargılanıyorum. Dolayısıyla Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyası celp edilerek mükerrer soruşturmanın önüne geçilmesi gerekmektedir” dedi.

Mızraklı, soruşturma konusu Meclis’teki ifadelerin yasama dokunulmazlığı kapsamında olup olmadığına dair bilirkişi incelemesi talep ederken, bilirkişi raporu olmadan soruşturmaya devam edilmesinin yasama dokunulmazlığını ihlal edeceğini söyledi.

Mızraklı ayrıca milletvekili olarak siyasi parti faaliyetlerinin soruşturma konusu edilmesinin parti kapatmanın farklı bir versiyonu olduğunu ifade etti ve ifadelerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Adnan Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ekim günü gözaltına alındı. Bir gün gözaltında tutulan Mızraklı 22 Ekim'de çıkarıldığı mahkemede H. B.A. isimli bir tanığın beyanları gerekçesiyle 'örgüt üyesi olmak', 'örgüt propagandası yapmak' iddialarıyla tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 5 Kasım'da 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Mızraklı'nın 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

9 Mart’ta kararını açıklayan mahkeme, H.B.A. adlı itirafçının beyanlarını ve Mızraklı'nın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sağlık Komisyonu Üyesi olmasını gerekçe göstererek üst sınırdan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.