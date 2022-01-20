Selçuk Kozağaçlı Covid-19'a yakalandı

İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ankara ÇHD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanımız Selçuk Kozağaçlı’nın covid testi pozitif çıkmıştır. Hapishane koşulları tutsakların sağlıklarını tehdit etmeye devam ediyor. Sorumlusu Adalet Bakanlığı ve uzun tutukluluğa neden olan yargı mensuplarıdır" denildi.

Genel Başkan Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD üyesi Avukat Barkın Timtik, ÇHD davasında tutuklu olarak yargılanıyor. Toplam 22 avukatın yargılandığı davanın 5 Ocak'taki duruşmasında Kozağaçlı ve Timtik'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.