Selçuk Kozağaçlı: Adalet Bakanı Yardımcısı “Hâkimi ayarlıyorum, salıvermeyin” talimatı verdi!

Tutuklu Avukat Selçuk Kozağaçlı, ilk duruşmada tahliye edilmelerinin ardından haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasında Adalet Bakanı Yardımcısı Menteş'in cezaevi müdürünü arayarak, “Hâkimi ayarlıyorum, salıvermeyin” talimatı verdiğini ileri sürdü. Kozağaçlımahkemede, "Bizi tutan da siz değilsiniz ki sizden tahliye talep edelim. Hâlâ içinizde terör örgütü üyeleri var. Nefes alsanız anlatıyorlar" dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ve KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 6’sı tutuklu, 6’sı tutuksuz, 8’i hakkında da yakalama kararı bulunan 20 avukatın “Terör örgütü üyeliği” ve “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçlamasıyla yargılandığı dava üçüncü gününde devam etti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar ve avukatlar bir kez daha reddi hâkim taleplerini yenilediler. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu avukat Aytaç Ünsal, hazırlanan iddianamenin ilk duruşmada çökertildiğini söyledi. Ünsal, “Biz bu düzen için kötü örneğiz. Tehlikeliyiz. Neden tehlikeliyiz? Soma gibi, Ermenek gibi birçok toplumsal davada avukatlık yapıyoruz” dedi. Söz alan sanık avukat Ahmet Mandacı ise iddianamenin ilk 212 sayfasının yer aldığı zamanlama diliminde kendisinin çocuk olduğunu anlattı.

Mandacı, iddianamede kendisi hakkında 1.5 paragraflık bir tanık ifadesi olduğuna dikkat çekerek, “Tanık 2013 yılında HHB’de görev yaptığımı söylemiş. Ben o dönem öğrenciydim. Ayrıca Çanakkale’de hukuk fakültesi okuduğumu aktardı. Ancak Çanakkale’de hukuk fakültesi yok. Tanık yalan beyanda bulunuyor” diye konuştu.

Tutuklu sanık avukat Selçuk Kozağaçlı ise ilk duruşmada tahliye edilmelerinin ardından haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasına değinerek, “Bizler tutuklu değiliz. Tutuklu değiliz ki sizden tahliye talep edelim. Bizi tutan da siz değilsiniz ki sizden tahliye talep edelim. Tahliye edilmemizin ardından Adalet Bakanı Yardımcısı Menteş, cezaevi müdürünü arayarak, 'Hâkimi ayarlıyorum, salıvermeyin, tekrar tutuklanacaklar' dediğini biliyoruz. Salıvermeyin diye talimat vermesi utanç vericidir. Savcıyı arayıp dediklerini ise hiç saymıyorum. Hâlâ içinizde terör örgütü üyeleri var. Nefes alsanız anlatıyorlar" diye konuştu.

Mahkeme, Ahmet Mandacı’nın tahliyesine, dier sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 4 ay sonraya ertelendi.