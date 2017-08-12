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Spor

Selçuk İnan'ın menajeri Altıparmak: Selçuk'un temennisi futbolu Galatasaray'da bırakmak

"Futbolcumuz Selçuk İnan'ın Galatasaray Spor Kulübü ile 2 sene daha sözleşmesi vardır"

12 Ağustos 2017 17:25

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın Trabzonspor'a transfer olacağına yönelik iddialara, oyuncunun menajeri Batur Altınarmak, "Futbolcumuz Selçuk İnan'ın Galatasaray Spor Kulübü ile 2 sene daha sözleşmesi vardır. Temennisi ait olduğu büyük Galatasaray camiasında futbol kariyerini sonlandırmaktır." diye yanıt verdi.

Batur Altıparmak'ın, temsil ettiği Selçuk İnan'ın Trabzonspor'a transfer olacağı yönünde verdiği iddialara yanıt şöyle:

"Bir süredir temsilcisi olduğumuz Selçuk İnan ile ilgili bazı gerçek dışı haberler yapılmaktadır. Futbolcumuz Selçuk İnan'ın Galatasaray Spor Kulübü ile 2 sene daha sözleşmesi vardır. Temennisi ait olduğu büyük Galatasaray camiasında futbol kariyerini sonlandırmaktır. Kamuoyunu meşgul eden asılsız haberlere itibar edilmemesini rica eder, saygılarımı sunarım."

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