Selçuk İnan'dan Roberto Mancini'ye tepki

Galatasaray'da derbiye Selçuk İnan ve Roberto Mancini'nin oyuncusuna olan tepkisi damga vurdu.

Oyun 1-0 devam ederken 85.dakikada Selçuk İnan baldırına aldığı darbe sonucunda sakatlandı. Yedek kulübesine değişiklik hareketi yapıp oyuna devam edemeyerek olduğu yerde kalan Selçuk'a Mancini tepki gösterdi.

Kaptan Selçuk'un top Fenerbahçe'de iken hareketsiz bir şekilde beklemesi ve saha kenarına doğru gelmesi Mancini'yi kızdırdı. Hakemin de oyunu durdurması üzerine topun dışarı çıkması ile sahaya girdi ve Selçuk'un üzerine yürüyüp "Oyuna devam et" şeklinde futbolcusunu silkeledi.

Mancini'nin bu tepkisi Selçuk'u kızdırdı ve ağlamaklı bir şekilde Selçuk hemen oyundan çıkmak istedi. Pazu bandını dahi çıkaran Selçuk'un yanına hemen takım arkadaşları Burak Yılmaz, Wesley Sneijder ve Yekta Kurtuluş geldi. Tugay Kerimoğlu da "Oyuna devam et" şeklinde futbolcusuna telkinde bulundu. Hemen kenardan Veysel çağrıldı ve değişiklik içim Selçuk o sırada acı ile kendini yere bıraktı. Ve sahadan hemen Galatasaray formasını üzerinden çıkartarak ayrılan Selçuk, Mancini'nin yüzüne dahi bakmadı.

Karşısında bulduğu ilk isim olan Tomas Ujfalusi'ye Galatasaray formasını atan Selçuk sarı kırmızılı formayı bırakıp soyunma odasına üzüntülü şekilde gitti.

Arkasında Ujfalusi, formayı Selçuk'un omzuna koyarken Galatasaray taraftarı da Selçuk'un bu hareketine ıslıklarla tepki gösterdi.