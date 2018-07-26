Selçuk İnan'a Mısır'dan talip

UEFA ile yaptığı anlaşma sebebiyle sadece sattığı oyunculardan elde ettiği gelir oranında transfer yapabilecek olan Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Suudi trilyoner Turki Al al-Sheikh tarafından satın alınan Mısır'ın Pyramids FC takımının, Selçuk İnan için teklifte bulunduğu ifade edildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre maddi kaynak arayan Galatasaray'a beklediği haber Mısır'dan geldi. Fenerbahçe'nin de bir dönem istediği Rodriguinho'nun yanı sıra ve 6 Brezilyalı oyuncuya imza attıran Pyramids FC'nin son olarak Selçuk İnan'la ilgilendiği belirtildi.

5 milyon Euro

Transfere şimdiye dek 35 milyon Euro harcayan Mısır ekibinin Selçuk İnan için Galatasaray'a 5 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.

Galatasaray'dan 2 milyon 950 bin Euro ve maç başı 25 bin Euro kazanan Sulçuk İnan'ın gitmesi halinde Galatasaray bu maliyetten de kurtulmuş olacak.

Türkiye'den transfer yapmak istiyorlar

Daha önce Beşiktaş'ta da oynayan Mısır ekibinin menajeri Ahmed Hassan'ın Türkiye Ligi'nden daha başka oyuncuları da istediği belirtildi.