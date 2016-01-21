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Spor

Selçuk İnan, UEFA'nın rüya takımına kendisini de ekledi

Listede yer alan diğer isimlerse Milan efsanesi Paolo Maldini ve Brezilyalı forvet Ronaldo oldu

21 Ocak 2016 20:52

UEFA.com'a verdiği röportajda en beğendiği 5 futbolcuyu açıklayan Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, listeye kendisini de dahil etti.

Goal.com'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın deneyimli kaptanı Selçuk İnan, rüya beşlisini açıkladı.

31 yaşındaki futbolcu, 5 kişilik listede ilk sıraya geçtiğimiz haftalarda Real Madrid teknik direktörlüğüne getirilen Zinedine Zidane'ı koydu.

İkinci sırada kendisini sayan Selçuk, son Ballon d'Or sahibi Messi'yi de beğendiğini söyledi.

Selçuk'un listesinde yer alan diğer isimlerse Milan efsanesi Paolo Maldini ve 2000'li yılların başında Avrupa futboluna damga vuran Brezilyalı forvet Ronaldo oldu.

 

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