Selçuk İnan, Türkiye'nin 700. golünü attı

A Milli Futbol Takımı'nın Konya Büyükşehir Stadı'nda Letonya ile oynadığı maçta Selçuk İnan, ay-yıldızlı takımın 700. golünü atarak tarihe geçti.
Türk Milli Takımı'nın tarihteki ilk golünü Zeki Rıza Sporel, 100. golünü Mustafa Ertan, 200. golünü Osman Arpacıoğlu, 300. golünü Uğur Tütüneker, 400. golünü Sergen Yalçın, 500. golünü Fatih Tekke, 600'üncü golünü de Arda Turan atmıştı.
92 yıllık tarihinde yaptığı 526 maçta 699 gol atan Türk Milli Takımı, 77. dakikada Selçuk İnan'ın kaydettiği golle 700. golünü attı.