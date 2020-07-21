Selçuk İnan, futbolculuk kariyerini resmen sonlandırdı

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, takımıyla çıktığı çok antrenmanın ardından aktif futbolculuk kariyerini resmen sonlandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de oynadığı Göztepe karşılaşması sonrası kameraların karşısına geçen ve futbolculuk hayatına nokta koyduğunu söyleyen İnan, bugün takımıyla çıktığı son antrenmanla birlikte resmen yeşil sahalara veda etti.

Antrenman sonrası Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kaptanımız Selçuk İnan, bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım arkadaşları ve teknik ekibimizle vedalaşarak aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Yolun açık olsun kaptan... Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler!"

Terim: Bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İnan'ın yeşil sahalara vedasından sonra konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Selçuk İnan, bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz, son kulübü olarak. Diğer şekline de açıkçası ben müsaade etmezdim, etmedim de."

Galatasaray kariyerinde 331 resmi maça çıkan Selçuk İnan, 5 Süper Lig, 4 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.