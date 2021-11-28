Selçuk İnan'dan hakem tepkisi: VAR bugün yoktu herhalde, biz görmedik

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren İnan, "Bugün VAR yoktu herhalde! Biz görmedik VAR’ı. Çünkü yüzde yüz penaltı pozisyonu vardı. Onda da VAR’dan hakeme bir çağrı olmadı" dedi.

Sözlerine Mustafa Cengiz’e başsağlığı dileyerek başlayan Selçuk İnan, “Eski başkanımız Mustafa Cengiz’in ailesine başsağlığı diliyorum. Camiamızın baş sağ olsun. Kendisinin mekanı cennet olsun. Maçtan önce çok üzüldük. Bizim için büyük kayıp.” dedi.

Avrupa maçlarından sonra oynanan lig maçlarında istediklerini oyunu ortaya koyamadıklarını ifade eden İnan, buna rağmen çok pozisyona girdiklerini belirterek hakem yönetimine dikkat çekti.

Selçuk İnan’ın açıklamları şu şekilde:

“Avrupa’daki büyük maçlardan sonra istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Belki istediğimiz oyunu ortaya koyamıyoruz; ama bizi oyundan daha çok üzen dış faktörler oluyor. Çok fazla hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. İçeride pozisyonların analizini yaptık. Bu analizler sonrası fazla iyi niyet hissetmediğim için bir şeyler söylemek istiyorum.”

“Hakem önce golü verdi, VAR’dan çağırılmayacağını bildiği için iptal etti”

“Hakem önce golü veriyor. Ondan sonra birden bire golü iptal ediyor. Dördüncü hakeme neden böyle bir şey olduğunu sordum. Dördüncü hakem neden olduğunu bilmiyor; ama ben biliyorum. Biz biliyoruz. Bugün VAR yoktu herhalde! Biz görmedik VAR’ı. Çünkü yüzde yüz penaltı pozisyonu vardı. Onda da VAR’dan hakeme bir çağrı olmadı. Son pozisyonda hakem önce golü veriyor. VAR’dan çağrılmayacağını bildiği için sonradan faul diyor. VAR’ın yeni kurallarına göre ufak temasları hakem takdirine bıraktılar. Hakem de bunu biliyordu. Dördüncü hakeme işgüzarlık yaptığını söyledim. Önce golü verdi. Yukarıdan VAR’ın çağırmayacağını düşürdüğü için golü iptal etti dedim.”

“Emre neredeyse oyunu bırakacaktı”

“Bunlarla uğraşmak, bunları hissetmek bizi çok üzüyor. Oyuncular içeride çok üzgün, biz çok üzgünüz. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık. Bu bizim sorunumuz. Her defasında hakemlerle ilgili konuşmak, canımızın yanması çok kabul edilebilir bir şey değil. Emre’ye yapılan faulle ikinci sarı kart pozisyonu var. 27. dakikaydı. Onu pas geçti. Herkes görüyor. Penaltı pozisyonunda Emre oyuna devam edemedi neredeyse. O kadar ağır bir darbe aldı. VAR’dan bile çağırmadılar.”

“İstediğimiz oyunu tam yansıtamasak da çok pozisyona girdik. Kazanamadığımız için çok üzgünüz.”