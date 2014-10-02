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Spor

Selçuk İnan: Ağzımdan 'yorgunum' diye bir şey çıkmadı

Arsenal maçının kadrosunda yer almayan Selçuk İnan, maç sonrası açıklama yaptı

02 Ekim 2014 11:52

Arsenal maçında oynatılmayan ve Cesare Prandelli’ye “Yorgunum” dediği ileri sürülen Selçuk İnan, “Ağzımdan ‘yorgunum’ diye bir şey çıkmadı, çıkmaz da. Ben her zaman oynamak isterim. Bunun kararı verecek kişi hocadır” dedi.

Galatasaray'da Arsenal maçının kadrosunda yer alamayan Selçuk İnan, karşılaşma sonrası konuştu.

Basın mensuplarına neden oynamadığını anlatan Selçuk İnan, "Hiçbir yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapacağım. İki gün önce hafif rahatsızlığım vardı. Hocamla konuştuk bana fiziksel olarak hazır olmadığımı, böyle düşündüğünü söyledi. Bu maçta beni değerlendirmemeyi düşündüğünü söyledi. Ben kolum da kopsa bacağımda kopsa Galatasaray'da hep oynadım. Ağzımdan 'Yorgunum' diye bir şey çıkmadı, çıkmaz da. Ben her zaman oynamak isterim. Bunun kararını verecek hocadır. Çok maç oynadığımı ve sakatlanmamı istemediğini söyledi. Ben 'Yorgunum' diye bir şey hayatım boyunca söylemedim" dedi.

Karşılaşmayla ilgili de konuşan Selçuk İnan, "Maçla ilgili çok konuşmaya gerek yok. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Taraftarlarımıza böyle bir mağlubiyet yaşatmak istemezdik. Bu maçtan ders çıkaracağız" diye konuştu.

 

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