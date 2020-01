Selçuk Demirel sergisi: İnsanoğlu kuş misali

İzmir Fransız Kültür Merkezi, 10 Haziran – 17 Temmuz 2015 günleri arasında, 1978 yılından bu yana Paris’te çalışmalarını sürdüren sanatçı Selçuk Demirel’in 1974-2014 yılları arasında basında yer alan çizimlerinden yapılmış bir seçkiyi İnsanoğlu Kuş Misali başlığı altında İzmir’de ağırlıyor. Retrospektif sergi, izleyicileri sanatçının son kırk yılda dünya gündemine ilişkin özgün bakışını keşfetmeye davet ediyor.

Dünyanın 1974 ile 2014 yılları arasındaki yaşadığı önemli olayları, siyasal ve sosyal dönüşümleri çizgilere taşıyan sergi, Demirel’in Türkiye’de yaşarken hazırladığı bir dizi afiş ile açılıyor. Sanatçının Le Monde, Le Monde Diplomatique, Le Nouvel Observateur, The Washington Post, The New York Times ya da The Wall Street Journal gibi gazete ve dergilerde yayımlanmış desenlerinden yapılan bir seçki sergide üç tema etrafında sunuluyor:

Jeopolitik: Parayı egemen kılan çatışmalar, savaşlar, dünyada yaşanan çalkantılı olaylar ve ekonomik ve mali krizler ile boğuşan insanoğlu.

İnsan hakları: Toplumda yaşanan felaketlere insanoğlunun direnişi, özverisi, kadınların köktendincilik ve tüm kötü muamelelere karşı verdikleri mücadele.

Düşünmek: Gozetlenen dusunce,İnsan aklı kaç kere belirsizliklerle karşı karşıya kalmıştır? Kültürel kriz ve iletişim krizlerini eleştiren çizimler.

Sergi için hazırlanan metinde, "Selçuk Demirel’in çizimleri, kalemin, hoşgörüsüzlüğe karşı durmak ve ifade özgürlüğünü savunmak için en iyi silah olduğunun kanıtı. Sanatçının çizimleri, dünyamızda yaşanan akıldışılıkları ince bir üslupla açığa çıkaran şiirsel olduğu kadar siyasi birer eylem aynı zamanda" görüşü dile getiriliyor.

Küratörlüğünü Valérie Dardenne'in, düzenlemesini Yılmaz Aysan'ın yaptığı serginin açılışı, Selçuk Demirel’in katılımıyla 10 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Kültürpark Salonu'nda yapılacak.

Sergi geçtiğimiz yıl içinde İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de izleyicileriyle buluştu.

Portre / Selçuk Demirel

1954 yılında Artvin’de dünyaya gelen sanatçı Selçuk Demirel, çalışmalarını Fransa’da sürdürüyor. İlk resimleri 1973 yılında Ankara’da henüz lise öğrencisi iken yayınlandı. Sonrasında sanatçının mimarlık eğitimi alırken gerçekleştirdiği çizimleri önemli gazete ve dergilerde basıldı. 1978 yılında Paris’e yerleşen Demirel, çalışmalarını burada sürdürdü.

Eserleri Türkiye’de Cumhuriyet, Politika, Yeni Yüzyıl, Milliyet’te, yurtdışında ise Le Monde, Le Monde Diplomatique, Le Nouvel Observateur, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Time, The Boston Globe, Business Week, The Nation’da yayınlandı. Çalışmaları daha çok basında yer alsa da, Selçuk Demirel 40‘dan fazla kitap ve desen albümü de yayınladı. Çocuk ve gençlik kitapları yazdı ve resimledi. Sanatçı aynı zamanda afiş, kartpostal ve başka basılı malzemeler için tasarım yapıyor. Sanatçının eserleri düzenli olarak Avrupa’da sergileniyor.