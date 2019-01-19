Selçuk Bayraktar pilotluk kursunu başarıya tamamladı

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)-SELÇUK Bayraktar, 2017 yılında başladığı ve çocukluktan kalma hayali olan pilotluk kursunu başarıyla tamamladı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2017 yılında başladığı ve Zeytindalı Harekatı nedeniyle 9 ay ara vermek zorunda kaldığı pilotluk kursunu tamamladı. Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu twitter üzerinden yaptığı açıklamada, \"Uçmak, pilot olmak, çocukluktan kalma yıllarca ertelemek zorunda kaldığım bir hayaldi. Dün itibariyle 2017\'de başlayıp en son olarak da Zeytindalı Harekatı nedeniyle 9 ay ara vermek zorunda kaldığım pilotluk kursunu 16 ay sonunda Allah\'a şükür başarıyla tamamladım. Başta Ayjet uçuş okuluma, kıymetli hoca ve dostlarıma, son olarak da desteğini hiç esirgemeyen aileme teşekkür ederim. Darısı bizim Uçan Baluk\'un Büyüyünce küçük Aybike\'nin, Ve tüm memleket sevdalı hayallerimizin başına. Semalarımızda hür ve özgür\" ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar, Diamond DA20-C1 tipi iki kişilik eğitim uçağında eşi Sümeyra Erdoğan Bayraktar ve kızı Canan Aybüke Bayraktar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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