Selçuk Bayraktar 'Kızılelma'nın son halini paylaştı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin yeni fotoğraflarını paylaşarak "Pazar günü sülale boyu toplandık. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta adından söz ettiren Bayraktar TB-2'lerin lideri Selçuk Bayraktar, daha önce "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi" diyerek müjdelediği MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

İlk Prototipte Uçuş Hedefi: 2023

Selçuk Bayraktar, 4 Ağustos 2021 günü Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi 2 etkinliğinde, MİUS'un özelliklerini şöyle sıraladı: