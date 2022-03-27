Selçuk Bayraktar 'Kızılelma'nın son halini paylaştı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta adından söz ettiren Bayraktar TB-2'lerin lideri Selçuk Bayraktar, daha önce "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi" diyerek müjdelediği MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
İlk Prototipte Uçuş Hedefi: 2023
Selçuk Bayraktar, 4 Ağustos 2021 günü Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi 2 etkinliğinde, MİUS'un özelliklerini şöyle sıraladı:
Kalkış Ağırlığı: 5,5 Ton
Faydalı Yük Kapasitesi: 1,5 Ton (Gövde içi ve kanat altında mühimmat taşıma kabiliyeti)
Seyir Süresi: 5 Saat
Maksimum İrtifa: 40.000 ft (12.000 m)
Seyir Hızı: 800 km/sa (0,65 Mach)
Katapult yardımı olmadan yakalama kabloları ve kanca yardımıyla TCG Anadolu LHD gemisinden iniş ve kalkış
İlk prototipler sübsonik, sonraki prototiplerde ise süpersonik kabiliyet
Düşük Radar İzi
Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri (Kanart)
Akıllı Filo Otonomisi
İlk Prototipte Uçuş Hedefi: 2023