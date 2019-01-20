Selçuk Aksoy: "Hava ve saha koşullarına rağmen 3 puanı almayı bildik"

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) -

Atiker Konyaspor\'un ikinci başkanı Selçuk Aksoy, Erzurumspor karşısında hava ve saha koşullarına rağmen iyi mücadele ederek 3 puanı aldıklarını söyledi.

2-1 galip geldikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Selçuk Aksoy, \"İkinci yarının başlangıç maçıydı. Daha önce de söylediğimiz gibi ikinci yarıya galibiyetle başlangıç yaparak üst sıralara tırmanmayı hedefliyorduk. Hem saha zemininden, hem de soğuk hava ve hava şartlarından dolayı zor bir maç oldu. Ama sonuçta galibiyetle ayrılmak güzeldi. 2-0 öne geçtikten sonra maç daha farklı bir noktaya gidebilirdi. Ama talihsiz yenen golden sonra maç biraz sıkıştı. Sonunda galip gelmek bizim adımıza güzeldi. İnşallah önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Antalyaspor maçı ile bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Takımımızın kamp dönemi sonrasındaki ilk maçıydı. Zaman içerisinde uyum sorununun ortadan kalkarak daha iyi şekilde futbolun sonuca yansıyacağını düşünüyorum. Soğuk havaya rağmen buraya gelen ve takımımızı destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Yine soğuk havada ve bu zeminde mücadele eden başta kendi oyuncularımız olmak üzere tüm futbolculara da özverili mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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