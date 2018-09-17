Selçuk Aksoy: "Fenerbahçe'ye karşı oyunu domine ettik"

\"Bütün takımların korkulu rüyası olduk\"

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor 2\'nci Başkanı Selçuk Aksoy, Fenerbahçe\'ye karşı maçı baştan sona domine ettiklerini ve maçı kazanabilecek pozisyonlara cömertçe harcadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında dün Konya\'da Fenerbahçe\'yi konuk eden ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Atiker Konyaspor\'da 2\'nci başkan Selçuk Aksoy, maçı kendilerinin domine ettiğini söyledi. Selçuk Aksoy, \"Şu ana kadar oynadığımız 5 karşılaşmanın 3\'ünde puan kayıpları yaşadık. Başta Antalyaspor maçı olmak üzere Bursaspor ile oynadığımız müsabakada da kazanabileceğimiz halde sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Dün akşam Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da durum farklı değildi. Oyunu baştan sona domine eden taraf bizdik. Rakibimize karşı üstünlük sağladığımız bir müsabakada sayısız net gol pozisyonu ürettik. Ancak bu sezon ilk kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladık. 1-0\'dan sonra risk aldığımız dönemlerin haricinde rakip takımı ceza sahamızın içine yaklaştırmadık. Neredeyse gol pozisyonu vermedik. Buna karşılık kaleyi bulan 15 isabetli şutun 5-6\'sında pozisyonları cömertçe harcadık. Özellikle ilk yarıda skor üstünlüğünü ele geçirmiş olsaydık elbette sonuç çok daha farklı olurdu. Dün akşam oyunu çirkinleştirmeden, vakit geçirmeden futbol oynamaya çalışan taraf, Atiker Konyaspor oldu\" dedi.

\"BÜTÜN TAKIMLARIN KORKULU RÜYASI OLDUK\"

Bütün takımların korkulu rüya gördükleri bir deplasman olduklarını belirten Selçuk Aksoy, \" Bu sezon 5\'inci hafta sonunda ligin zirvesinde olabilirdik. Antalyaspor, Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarının hepsini kazanabilirdik. Bu karşılaşmaların tamamında üstün oynadık lakin önemli olan bu üstünlüğü sonuca yansıtabilmek. Dolayısıyla biz muhakkak daha büyük hedeflere ulaşmak istiyorsak ortaya koyduğumuz oyunu ve performansı geliştirmek zorundayız. İyiyiz ama hedeflerimiz için bu yeterli değil. Önümüzde Kayseri ve Göztepe deplasmanları var. Ardından Beşiktaş ile kendi sahamızda oynayacağız. Bizim için deplasman ya da iç sahanın önemi yok. Gücümüzü sahaya koyduğumuz sürece bu ligde her takımı yenebilecek durumdayız. Futbolcularımıza güveniyoruz, ortaya koyacakları mücadeleye inanıyoruz. Kısa dönem içinde çok çalışıp daha çok ses getiren bir takım olacağız. Özellikle kendi sahamızda taraftarımızın desteğiyle daha güçlü ve daha iradeli bir futbol oynayarak rakiplerimize üstünlük sağlayacağız. Konya geçmişte olduğu gibi bütün takımlar için korkulu rüya görecekleri bir deplasman olmaya bu sezon da devam edecek\" diye konuştu.

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