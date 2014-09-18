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Spor

Selçuk ağladı, Prandelli’ye ‘oynatma’ dedi

Anderlecht maçında ıslıklanan G.Saray'ın kaptanı gözyaşlarını tutamadı, Prandelli'ye 'kadroya alma' dedi

18 Eylül 2014 16:17

Anderlecht maçında taraftarın tepkisine çok üzülen Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Selçuk İnan, Teknik Direktör Casera Prandelli'ye "Artık dayanacak gücüm kalmadı. 11'de oynamak istemiyorum. Ne olur beni yedek bırak" dedi.

Son dönemde formsuz olduğu gerekçesiyle G.Saraylı taraftarların tepkisiyle karşılaşan Selçuk İnan, önceki gece Anderlecht maçında da yuhalanınca yıkıldı.

Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre; Kaptan, maç sonrası soyunma odasında duygusal anlar yaşadı. Büyük üzüntü yaşayan Selçuk gözyaşlarını tutamazken teknik direktör Prandelli'ye "Hocam artık dayanacak gücüm kalmadı. Takımım için canla başla çalışıyorum, her yere koşuyor, elimden geleni yapıyorum ama daha ilk pas hatasında ıslıklanıyorum, yuhalanıyorum. Ben bunu hak etmiyorum. Artık beni oynatma, yedek bırak. Böylesi daha iyi" dedi.

Bu sözler üzerine takım arkadaşları Selçuk'a sarılıp teselli edici sözler söylerken Prandelli de "Üzme kendini, dik dur. Futbolda bunlar olur. Senin kaliteni biliyoruz. Hepimiz yanındayız. Seni ıslıklayanlar yanlış yaptıklarını anlayacaktır" diye konuştu.

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