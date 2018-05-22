Selanik'teki saldırıda dört kişi hakim karşısına çıkacak

Yunan makamları dört kişiyi, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Selanik'in 75 yaşındaki belediye başkanı Yannis Butaris'e düzenlenen saldırı nedeniyle suçladı. Şüphelilerin 17 ila 36 yaş arasında olduğu ve "tehlikeli bedensel yaralara", "maddi zarara" neden olmak ve "toplumsal huzuru bozmak" ile suçlandığı bildirildi. Şüphelilerin Çarşamba günü hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

Yunanistan'da cumartesi günü 1. Dünya Savaşı'nda Türkler tarafından öldürülen Yunanlıları anma töreninde Belediye Başkanı Butaris'e 12 aşırı sağcı Yunanlının saldırdığı ve darp ettikleri bildirilmişti. Şüphelilerden birinin polise Butaris'in son dönemde Türkiye ile daha dostane ilişkiler kurulması yönündeki açıklamaları nedeniyle kızgın olduklarını söylediği bildirildi.

Diğer iki şüphelinin ise özür dilediği, kalabalıkla birlikte hareket ettiklerini söylediği aktarıldı.

Butaris, Türklere yönelik dostane yaklaşımları ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olumlu görüşleriyle tanınıyor.

Savcıların saldırıyı kışkırtmak için çok fazla kimliği belirlenmemiş kişiye karşı suçlamaların yapılıp yapılmayacağı konusunda ise ayrı bir soruşturma yürüttüğü belirtildi.

DW,AP,AFP /SSB

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