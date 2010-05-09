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Dünya

Selanik'te olaylı gece

Yunanistan'ın Selanik kentinde, sabaha karşı molotof kokteyleriyle saldırı düzenlendiği ve çok sayıda kundaklama olayı meydana geldiği bildirildi.

09 Mayıs 2010 03:00

T24 - Yunanistan'ın Selanik kentinde, sabaha karşı molotof kokteyleriyle saldırı düzenlendiği ve çok sayıda kundaklama olayı meydana geldiği bildirildi.
    
Kentin Ambelokipi semtinde, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslardan oluşan bir grup, kendilerini ''iktidar karşıtı'' ve ''anarşist'' olarak tanımlayan grupların müdavimi olduğu bir kafeye molotof kokteyliyle saldırı düzenledi.
    
Söz konusu işyerinin camlarını kıran grubun, yerel saatle 05.51'de düzenlediği saldırıda yaralanan olmadığı açıklandı.
    
Öte yandan, kentin değişik noktalarında saat 02.50 sularında 16 adet çöp konteyneri ateşe verildi. Çıkan ufak çaplı yangınların çevreye yayılması nedeniyle, park halinde bulunan 3 araç ile 2 dükkanda ciddi maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
    
Polisin saldırılara ilişkin araştırmasının ise sürdüğü açıklandı.

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