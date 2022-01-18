Selanik'teki esrarengiz sese "uzaylıların değil", su borularının sebep olduğu düşünülüyor

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Yunanistan'ın Selanik kentinde haftalardır vatandaşları sabah saatlerinde rahatsız eden ve yeraltından gelen sese suyun sebep oluyor olabileceği belirtildi.

Beş haftadır sabah saatlerinde duyulan ve şehrin Meteora bölgesinde yaşayanları rahatsız eden sese dair video ve haberlerin sosyal medyadan yayılmasının ardından "buna uzaylıların sebep olduğuna" kadar ortaya birçok teori atılmıştı.

Kathimerini'nin aktardığına göre Aristo Üniversitesi'nden jeolog Vasilis Melgos, "Ses belli bir sokaktan geliyor. Bu sokağın altından su ve doğalgaz boruları geçiyor. Benim tahminime göre sese gece saatlerinde su basıncının düşmesi sebep oluyor" dedi.

Sesin duyulduğu bölgeye giden Melgos, "Bence yeraltı hareketleri olası değil. Çünkü bu fenomen, böyle düzenli bir saat örgüsü izlemez" değerlendirmesinde bulundu.

Meteora'nın bulunduğu Pavlos Melas'ın Belediye Başkanı Dimitris Demourtzidis, doğal gaz şirketinin boruları kontrol ettiğini ve sese sebep olacak bir sorun görmediklerini belirtti. Selanik Su Şirketi'nin de dün akşam bölgede test yapacağı belirtilmişti.

Demourtzidis, "Bence sorun su boruları, çünkü ses; rezervuarda duyduğumuz ses ile aynı" dedi.

Belediye Başkanı, "Jeolojik fenomen ihtimali yok denildi, yani tehlikeli bir durum yok" diye konuştu.