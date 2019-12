Selanik' te Türk 'Rebetiko'

Türkiye ile Yunanistan arasında son on yılda giderek iyileşen ilişkiler iki ülke arasında bir ilke neden oldu. Yunan yazar Kostas Ferris ' in yazdığı ve Devlet Tiyatrolarımız tarafından sergilenen " Rebetiko " adlı müzikal, Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'i adeta salladı.Burada ilk kez bir Türkçe müzikal sergilenirken, bugüne kadarki en büyük sanatsal katılımın Yunancası barkovizyondan yansıtıldı.Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Hakan Abacı'nın girişimleri ile Selanik'te sergilenen oyuna Yunanlılar büyük ilgi gösterdiler. Dört gün boyunca sergilenen müzikale gelen seyirciler, sekiz yüz kişilik Kraliyet Tiyatrosu'nu her gece doldurdu. 22 Euro'dan satılan ve hemen tükenen biletler, son gece 150 Euro'ya kadar alıcı buldu. Esas olarak Anadolu, ancak genelde İzmir kökenli Rumların halk oyunu olan "Rebetiko" müzikali , 1922 ' de yaşanan ( Türkiye ' den Yunanistan ' a ) göç ve sonrasını konu ediyor . Kuzey Yunanistan Devlet Tiyatroları ile Ankara Devlet Tiyatrosu'nun işbirliği sonucu Selanik'e gelen müzikal, geçen yıl Türkiye'de sergilenmişti. Bugüne kadar Yunanistan'a gelen en büyük yapım olarak kabul edilen oyunda, 68 kişilik Devlet Tiyatroları oyuncuları yer alırken, sahne, kostüm, ışık gibi yan kadrolarla bu rakam yüz olarak belirtildi. Müzikalin Yunan yazarı Kostas Ferris, geçen yıl Türkiye'de sergilenen oyunun prömiyerine de katılmıştı . Selanik' teki oyunu da izleyen Ferris, kendi yazdığı bir oyunun Türk sanatçıları tarafından sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yunanistanlı yazar, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularını tek tek kutlayarak bu gibi kültürel etkinliklerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.