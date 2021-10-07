Selanik göçmenlerine ilişkin sözleri tartışma yaratan müftü hakkında iddianame hazırlandı: 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor

Vaazında Selanik göçmenlerini, “Yüzde doksanı Selanik göçmeni ve Sabatayist. Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler, aslında Müslüman değil” ifadeleri ile hedef alan Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, hakkında “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan iddianame hazırlandı.

Söz konusu madde, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, Soytekinoğlu, ifadesinde, “Selanik göçmenlerini değil, Selanik üzerinden Anadolu’ya gelen Yahudileri” kastettiğini savunarak “Ben din âlimiyim” dedi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesi müftüsü Şaban Soytekinoğlu, 14 Mayıs’ta verdiği vaazda Selanik göçmenlerini, Gezi eylemlerini ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u hedef alarak “Şu kadroya bakın, yüzde doksanı Selanik göçmeni ve Sabatayist. Ne demek Sabatayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler, aslında Müslüman değil. Bunlar dünyanın neresinde olursa olsun şu an ses çıkarmadıklarına bakmayın. İstanbul’da Gezi olaylarında hotellerinde insanları barındıran kimdir? Gene Yahudiler. Şu anda şirketin, bir takımın da başkanı. Bunlar gücü, kuvveti eline geçirdiği zaman sana da aynısını yaparlar” demişti.