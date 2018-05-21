Selanik Belediye Başkanı'na dayak

Yunanistan Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris, önceki gün ‘Pontus Soykırımı’ iddiaları nedeniyle düzenlenen anma töreninde aşırı sağcı olduğu iddia edilen Yunanların tarafından dövüldü.

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, Yunan Parlamentosu’nun 1994 yılında oybirliği ile kabul ettiği “19 Mayıs Pontuslu Rum Soykırımı’nı Anma Günü” etkinlikleri kapsamında Selanik’te “Beyaz Kule” önünde yapılan tören sırasında, kalabalık bir grup, Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris’in daha önce Atatürk ve Türkler ile ilgili olumlu ifadelerini hatırlatarak, tören yerini terk etmesini istedi. Milliyetçi Yunanlar, Butaris’e Makedonya konusundaki ılımlı görüşleri nedeniyle de tepki gösterdi. Kendisine yöneltilen hakaret ve küfürlere aldırmayan Butaris tören alanında kaldı. Ancak kısa bir sure sonra kalabalık bir grup 76 yaşındaki belediye başkanına saldırdı.

"Türkler kardeşim"

Saldırganlar, Butaris’i tekme, tokat ve yumruklarla dövdü. Korumaları tarafından kurtarılan Butaris hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Yiannis Butaris, taburcu edildikten sonra yaptığı açıklamada, “Bir kâbus yaşadım. Her yerime vuruyorlardı” dedi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, saldırının “radikal sağcı haydutların işi olduğunu” belirterek, suçluların en kısa sürede yakalanacağını açıkladı. Siyasi partiler de Butaris’e yapılan saldırıyı kınadı. Butaris, Belediye Başkanı seçilmeden önce Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evin bulunduğu sokağa “Atatürk Sokağı” adı verilmesini ve şehir merkezinde bir “Türk Anıtı” dikilmesini önermişti ancak yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı. Yiannis Butaris, 2012’de belediye başkanı seçildikten sonrada “Türkler kardeşim” şeklindeki sözleri nedeniyle yoğun eleştiri almıştı.

Selanik'te iki dönemdir belediye başkanı

Yunanistan’ın en önemli şarap üreticilerinden olan Yiannis Butaris, özel yaşamı ile de sık sık gündeme geliyor. 1980’li yıllarında alkol bağımlısı olduğundan bir süre tedavi gören Butaris, kendi deyişiyle “1991’den sonra tek damla alkol bile içmedi.” Kulağında küpesi, kollarında dövmeleriyle farklı bir siyasetçi portresi çizen Butaris, kilise ile de sık sık kavga etti. Kendisini eleştiren Selanik Metropoliti Anthimos’a “Siyaset yapıyorsun. O zaman git önce sakalını tıraş et” diye cevap verdi. Kilise ile kavgasının en önemli nedeni, Selanik’te krematoryum açmak istemesine din adamlarının topyekun tepki göstermesi.

Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan arasındaki ‘isim anlaşmazlığı’nda da Butaris resmi Yunan politikasından farklı bir çizgide. Butaris’e göre isim konusu önemli değil. Butaris, her fırsatta Türk turistlerin Selanik’i ziyaret etmeleri çağrısında bulunuyor ve “Biz Yunanlar için İstanbul’da Ayasofya ne kadar önemli ise Türkler için de Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev önemli” diyor. Butaris, herhangi bir siyasi parti üyesi olmamasına rağmen Selanik’te iki dönemdir belediye başkanı olarak seçildi.