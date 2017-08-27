T24 LogoT24 Logo
Gündem

Selami Şahin, İzmir Fuarı'nda konser verdi

İZMİR, (DHA) - İZMİR Erternasyonal Fuarı'nda (İEF) ilk defa 40 yıl önce sahneye çıkan Selami Şahin, yeniden hayranlarıyla buluştu

27 Ağustos 2017 15:51

İZMİR, (DHA) - İZMİR Erternasyonal Fuarı\'nda (İEF) ilk defa 40 yıl önce sahneye çıkan Selami Şahin, yeniden hayranlarıyla buluştu. Şahin, hepsi kendi bestesi olan hafızalarda yer etmiş şarkılarını alandakilerle hep bir ağızdan seslendirdi.
İEF\'de nostalji gecesi yaşandı. Fuarda ilk defa 40 yıl önce sahneye çıkan besteci, şarkıcı Selami Şahin gecenin açılışını, ‘Seninle Başım Dertte’ şarkısıyla yaptı. Şahin, “Biz varsak sizin sevginizle varız. Sizin hakkınızı ödeyemem. Başımın üstünde yeriniz var\" dedi. Şahin, ‘Alışmak Sevmekten Daha Zor’ , ‘Gözler Kalbin Aynasıdır’, ‘Sen Mevsimler Gibisin’, ‘Gitme Sana Muhtacım’, ‘Sensiz Olmuyor’, ‘Tanrım’, ‘Senin Olmaya Geldim’, ‘Boşvere Boşvere’, ‘Sen Sevdiğim Yalan’, ‘Namert Olayım’, ‘Böyle Ayrılık Olmaz’, ‘Seni Seviyorum’ gibi kendi bestelerini söyledi. Şahin, ‘Özledim’ şarkısını ise hayranlarının cep telefonu ışıkları eşliğinde seslendirdi.
Her şarkısından önce bestelerinin ortaya çıkış hikayelerini anlatan Şahin, geçmiş yıllarda bestelerini verdiği Zeki Müren, Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses’in taklidini yaptı. Şahin’in taklitleri sonrasında hayranları kahkahalara boğuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAErternasyonal FuarıSelamiFuardaBaşım DertteSizinBaşımınSevmekten Daha ZorKalbin AynasıdırMevsimler GibisinSana MuhtacımOlmuyorOlmaya GeldimBoşvereSevdiğim YalanOlayımAyrılık OlmazSeviyorumHerZeki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24