Selami Şahin, İzmir Fuarı'nda konser verdi

İZMİR, (DHA) - İZMİR Erternasyonal Fuarı\'nda (İEF) ilk defa 40 yıl önce sahneye çıkan Selami Şahin, yeniden hayranlarıyla buluştu. Şahin, hepsi kendi bestesi olan hafızalarda yer etmiş şarkılarını alandakilerle hep bir ağızdan seslendirdi.

İEF\'de nostalji gecesi yaşandı. Fuarda ilk defa 40 yıl önce sahneye çıkan besteci, şarkıcı Selami Şahin gecenin açılışını, ‘Seninle Başım Dertte’ şarkısıyla yaptı. Şahin, “Biz varsak sizin sevginizle varız. Sizin hakkınızı ödeyemem. Başımın üstünde yeriniz var\" dedi. Şahin, ‘Alışmak Sevmekten Daha Zor’ , ‘Gözler Kalbin Aynasıdır’, ‘Sen Mevsimler Gibisin’, ‘Gitme Sana Muhtacım’, ‘Sensiz Olmuyor’, ‘Tanrım’, ‘Senin Olmaya Geldim’, ‘Boşvere Boşvere’, ‘Sen Sevdiğim Yalan’, ‘Namert Olayım’, ‘Böyle Ayrılık Olmaz’, ‘Seni Seviyorum’ gibi kendi bestelerini söyledi. Şahin, ‘Özledim’ şarkısını ise hayranlarının cep telefonu ışıkları eşliğinde seslendirdi.

Her şarkısından önce bestelerinin ortaya çıkış hikayelerini anlatan Şahin, geçmiş yıllarda bestelerini verdiği Zeki Müren, Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses’in taklidini yaptı. Şahin’in taklitleri sonrasında hayranları kahkahalara boğuldu.



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