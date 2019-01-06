Selami Şahin: Beyoğlu'nda tuvalet temizledim

Şarkıcı Selami Şahin, 15 yaşının bitirdiğinde tek başına İstanbul'a geldiğini belirterek "Aynı gün Beyoğlu’nda sokak arasında iş buldum. Tuvalet temizledim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre yeni yılın ilk konserini Günay Restoran’da veren Selami Şahin, burada yaptığı açıklamada “Öğretmenlerim daha ilkokulda şarkıcı olacağımı söylerlerdi. 15 yaşını bitirdiğimde tek başıma İstanbul’a geldim. Aynı gün Beyoğlu’nda sokak arasında iş buldum. Tuvalet temizledim. Anne ve babama göndereceğim para azalmasın diye soğan ekmek yiyordum" dedi.