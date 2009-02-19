Selam vermedikleri için bıçaklamaya 5.5 yıl hapis

Samsun'da parkta arkadaşlarıyla içki içerken yanlarından geçen iki kardeşi, kendilerini selamlamadıkları için bıçakla yaralayan 27 yaşındaki Mehmet Akar, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



2.5 yıl önce meydana gelen olayda, iddiaya göre gece bir parkta arkadaşlarıyla içki içen Mehmet Akar, yanlarından geçen 28 yaşındaki Salih Şahin ve kardeşi 23 yaşındaki Adnan Şahin'le kendilerine selam vermedikleri gerekçesiyle tartışmaya başladı. Mehmet Akar ile arkadaşları Erol Güneş, Selçuk Çağlar ve Ersin Yeşilyurt, iki kardeşe tekme tokat vurmaya başladı. Kavga sırasında Akar, üzerinde bulunan bıçakla iki kardeşi ve arkadaşı Erol Güneş'i yaraladı. Gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 4 arkadaş, Samsun 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün son kez hâkim karşısına çıktı. Mehmet Akar'a 3 kişiyi yaralamak suçundan toplam 5 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 1500 lira para cezası veren mahkeme, kavgaya karışan Güneş, Çağlar ve Yeşilyurt'un beraatlerine karar verdi

