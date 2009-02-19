T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Selam vermedikleri için bıçaklamaya 5.5 yıl hapis

Yanlarından geçen iki kardeşi, selam vermedikleri için bıçakla yaralayan Mehmet Akar, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

19 Şubat 2009 02:00

Samsun'da parkta arkadaşlarıyla içki içerken yanlarından geçen iki kardeşi, kendilerini selamlamadıkları için bıçakla yaralayan 27 yaşındaki Mehmet Akar, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2.5 yıl önce meydana gelen olayda, iddiaya göre gece bir parkta arkadaşlarıyla içki içen Mehmet Akar, yanlarından geçen 28 yaşındaki Salih Şahin ve kardeşi 23 yaşındaki Adnan Şahin'le kendilerine selam vermedikleri gerekçesiyle tartışmaya başladı. Mehmet Akar ile arkadaşları Erol Güneş, Selçuk Çağlar ve Ersin Yeşilyurt, iki kardeşe tekme tokat vurmaya başladı. Kavga sırasında Akar, üzerinde bulunan bıçakla iki kardeşi ve arkadaşı Erol Güneş'i yaraladı. Gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 4 arkadaş, Samsun 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün son kez hâkim karşısına çıktı. Mehmet Akar'a 3 kişiyi yaralamak suçundan toplam 5 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 1500 lira para cezası veren mahkeme, kavgaya karışan Güneş, Çağlar ve Yeşilyurt'un beraatlerine karar verdi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24