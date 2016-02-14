'Selam Tevhid'de kumpas' soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

"Selam Tevhid'de kumpas" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden aralarında Merkez Valisi Ahmet Pek'in de bulunduğu 6'sı tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gönderilen 17 şüphelinin savcılıktaki ifade verme işlemleri tamamlandı.

Merkez Valisi Ahmet Pek, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Bulduk, emniyet müdürleri Ayhan Koç, Hamza Bayındır ile Kutay Karpat Eroğlu, Sabahattin Aytekin, Abdurrahman Eser, İlyas Varlı, Yusuf Özdemir, Kadir Koray Toruk, İlyas İcik, Harun Ağa, Bülent Durmuş, Zafer Karaman, Adem Eraslan, Mustafa Karataş ve Paralel Devlet Yapılanması'nın "Tahşiyecilere kumpas" kurduğu iddiasıyla görülen dava kapsamında halen tutuklu olan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı örgütü kurmak ve yönetmek", "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

6 kişi tutuklandı

"Selam Tevhid'de kumpas" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden aralarında Merkez Valisi Ahmet Pek'in de bulunduğu 6'sı tutuklandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen “Selam Tevhid'de kumpas" soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 16'sı yakalanmıştı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Cihangir Çelik, emniyet müdürleri Hami Güney, Lokman Kırcalı, Hamza Tosun'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise adreslerinde bulunamamıştı.