Şelalede selfie çekmek isteyen öğretmen kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde doğa gezisine çıkan grupta yer alan öğretmen 25 yaşındaki Burak Basmacı, şelalede selfie çekerken dengesini kaybedip kayalıklardan düştü. Ağır yaralanan Basmacı, hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Bursa'da özel bir okulda matematik öğretmeni olan Burak Basmacı bugün üyesi olduğu Uludağ Üniversitesi Biyoloji Doğa Gözlemci Topluluğu'ndaki arkadaşları ile İnegöl'deki Kıran Şelalesi'ne gitti. Burada selfie çekmek isteyen Burak Basmacı dengesini kaybedip yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Ağır yaralanan Basmacı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye aldı.

Burak Basmacı ağır yaralı olarak kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.