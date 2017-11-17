'Şelale çağlasın, diye ağaçlar kesiliyor' iddiası

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, yakın zamanda kuruma tehlikesi geçiren Kurşunlu Şelalesi\'nin suyunu artırmak için dere yatağındaki ağaçların kesildiği iddia edildi.

Antalya\'nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Kurşunlu Şelalesi, bu yıl yağışın az olması ve bölgede açılan kaçak sondaj kuyusu nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) 13\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nün, kuruyan şelalenin su havzasını çoğaltmak için başlattığı çalışma, bölgede yeni bir tartışmaya neden oldu. Aksu Kent Konseyi Tarımdan Sorumlu Grup Başkanı Süleyman Kaplan, DSİ\'nin çalışmalar kapsamında ağaçları kestiğini ileri sürdü. Yapılan çalışmalar için Aksu Kaymakamlığı ile görüştüklerini belirten Kaplan, yetkililerin, şelalenin su havzasının çoğaltılması amacıyla böyle bir çalışma yapıldığını söylediğini dile getirdi.

Bitki örtüsünün tahrip edilmesinin doğru olmadığını belirten Kaplan, \"Devletimiz, mutlaka vatandaşını düşünerek, bu işlemleri yapıyordur; ama gelecek açısından da doğanın korunması gerekiyor. Burası, Milli Parklar\'a ait. Herkes, burada söz sahibi. İnsanların can ve mal kaybını engellemek açısından ve şelalenin korunması açısından yapılan işlemler, doğru olabilir. Ağaçların dalları kırılarak, bitki örtüsü tahrip edilerek, ve balık çeşitliliğine zarar verilerek, bu işlemin yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz\" diye konuştu. Şelalenin suyunu artırmanın başka yolları olduğunu anlatan Kaplan, \"Şelaleyi kurtaralım adı altında yapılan işlemin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu ıslah ile su havzasını iki gün içinde çoğalttık. Ancak yapılan ıslah çalışmalarından sonra kalan atıklar, büyük bir yağmurda şelaleye taşınacak. Tabiatımız yeniden kirlenecek. Bir tarafı yaparken bir tarafı mağdur etmememiz gerekiyor\" dedi.

\'DERE BOZULARAK, ŞELALENİN DEBİSİNİ ARTIRAMAZSINIZ\'

Bölgede yaşayan emekli orman muhafaza memuru Ali Tekeli de alanın, milli park sahası olduğunu söyleyerek, burada herhangi bir çalışma yapılmasının mümkün olmadığını kaydetti. Tekeli, \"Burası, tabiat alanı ve öyle kalması gerekiyor. Burada ağaçlar kırılmış, kökünden sökülüp, atılmış. Bu yapılan işlem doğru değil, kurallara uyulmamış. Şelalenin kurumasını önlemek için böyle yapılmaz. Tabiat kuralları ne ise öyle davranılması gerekiyor. Şelalenin başka bir yerden sonra beslenmesi gerekiyordu. Dere bozularak, şelalenin debisini artıramazsınız\" diye konuştu.

DSİ\'DEN İDDİALARA YANIT

DSİ yetkilileri ise şelalede, yakın zamanda bir kuraklık olduğunu belirtti. Dereden şelaleye su akışının düzgün olmadığını kaydeden bir DSİ yetkilisi, şunları söyledi:

\"Burada, makineli bir çalışma ile suyun hem akışını sağlayalım hem de kirlenen deredeki pislikleri alalım, dedik. Şu anda temizlik yapılıyor; ama bazı yerlere makinelerimiz yanaşamıyor. Bu yerlerde de ufak tefek ağaçlar, yolun açılabilmesi için kırılıyor; doğrudur. Özel bir ağaç kesimi yok. Büyük ağaç kesimi, hiç yok. Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ve Milli Parklar\'a ağaç kesimi olabilir, diye yazılar yazdık. Makinenin çalışması ve olası taşkında müdahale etmek için küçük ağaçları kaldırılıyor. Makinenin girmesi için çalışma yapıldı. Bahsedildiği gibi çınar ağaçları kesilmedi.\"

FOTOĞRAFLI