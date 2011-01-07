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Kültür-Sanat

Selahattin Duman'ın köşe yazıları oyun oldu

Selahattin Duman’ın köşe yazılarından derlenen “Dumanaltı Aşklar” adlı yeni tiyatro oyununun prömiyeri, 18 Ocak'ta Kenter Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

07 Ocak 2011 02:00

T24 - Selahattin Duman’ın köşe yazılarından derlenen “Dumanaltı Aşklar” adlı yeni tiyatro oyununun prömiyeri, 18 Ocak 2011 Salı akşamı saat 20:00’de Kenter Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.




Oyunun yönetmenliğini de üstlenen usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal’ın tek kişilik yeni tiyatro oyunu “Dumanaltı Aşklar”; Tiyatro Seyirlik ve AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu ortaklığında sergileniyor.
 
“Dumanaltı Aşklar”; evlenme yolunda üç kez, son anda direkten dönen bir adamın dördüncü kez evlenmeye niyetlendiği gece, diğer müstakbel adayları hatırlamasıyla başlayan komedi tarzında bir oyun.
 
Hüseyin Avni Danyal’ın tek kişilik performansı “Dumanaltı Aşklar”; 18 Ocak 2011 Salı akşamı saat 20:00’de Kenter Tiyatrosu’nda gerçekleşecek prömiyeriyle seyircilerin karşısına çıkacak.

“Dumanaltı Aşklar”ın tüm oyunlarına ait biletler, Biletix’ten ve oyunun sahneleneceği salonların gişelerinden temin edilebilir.

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