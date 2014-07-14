Selahattin Demirtaş’tan TRT’ye tazminat davası

HDP Eş Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Avukatı Pınar Akdemir aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, TRT’nin yayınlarında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çalışmalarına geniş verirken, diğer cumhurbaşkanları adaylarına neredeyse hiç yer vermediği kaydedildi.

'Erdoğan eksenli yayınlar yapılıyor'

Mesut Hasan Benli’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, suç duyurusu dilekçesinde, adayların belirlediği tarihten itibaren, TRT yayınlarının mercek altına alındığında Erdoğan eksenli yayınlar yapıldığı iddia edilerek, şöyle denildi:



“TRT Türk : Recep Tayyip Erdoğan 305 dk, Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu 0 dk ve Selahattin Demirtaş 0 dk

TRT 1 : Recep Tayyip Erdoğan 24 dk, Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu 2 dk 5 sn Selahattin Demirtaş 0 dk

TRT Haber: Recep Tayyip Erdoğan 204 dk, Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu 1 dk 20 sn Selahattin Demirtaş 45 sn. (taziye haberi. )

Bunların çoğu normal yayın akışı kesilerek canlı bağlantılarla gerçekleşmektedir. Belirtmek gerekir ki, bu sürelere yapılan tartışma programları ile Recep Tayyip Erdoğan’ı övücü nitelikteki cımbızlanmış seçim röportajları dâhil değildir. TRT Haber, TRT Türk, TRT Avaz, TRT 6 Ve TRT 1 kanallarının anayasada ifadesini bulan ‘seçme ve seçilme hakkı’ başta olmak üzere demokratik hukuk devleti ilkeleri ve seçimlerle ilgili hukuku tespit eden YSK kararlarını açık biçimde ihlal ettiği görülmektedir. Kamu kurumu sıfatıyla TRT nin bu anlayışı hukuki bakımdan kabul edilemezdir.”

Tazminat davası da açtı

Demirtaş’ın avukatı Pınar Akdemir, TRT’nin taraflı yayınları nedeniyle ayrıca 100 TL’lik manevi tazminat davası açtı. Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde şöyle denildi :

“Sürekli olarak Recep Tayyip Erdoğanı övücü nitelikte haberler yapılması ve müvekkilime seçim kampanyası yürütmesi kapsamında herhangi bir fırsatın tanınmaması seçmen nezdinde müvekkilime yönelik olumsuz bir izlenimin oluşmasını sağlamıştır. Bu bakımdan müvekkilimin kişilik haklarına bir saldırı gerçekleşmiş hakları bakımından zarar meydana gelmiştir.”